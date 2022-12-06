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Veresiye vermeyince iş yeri kurşunlandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, veresiye alışveriş yapamadığı iş yerini kurşunladı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 20:28
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Kayseride bir iş yeri veresiye vermediği gerekçesiyle kurşunlandı

Veresiye vermeyince iş yeri kurşunlandı
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 30 Ağustos Mahallesi Anamur Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Ş.M. adlı şahıs bir tekel bayiye gelerek alkol aldı.

Aldığı alkollerin parasını veresiye vermek isteyen Ş.M., iş yeri sahibinin veresiye ürün vermemesi sonucu aracında bulunan pompalı tüfekle iş yerine 2 el ateş etti. 

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Ş.M., ateş ettikten sonra aracına binip kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri de olay yerinden kaçan Ş.M.'yi yakalamak için arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

 

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