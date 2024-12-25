Kayseri'de boya kazanı patladı! İşçiler yaralandı!

Olay, 6385. Sokak'ta bulunan portatif metal çamaşır kurutmalığı üretimi yapılan bir fabrikada, boya kazanında gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği tahmin edildi.

Edinilen bilgilere göre, patlama imalathanede boya kazanında gaz sıkışmasından kaynaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, patlama nedeniyle yaralanan 3 işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı işçiler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın şiddeti nedeniyle imalathanede maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Boya kazanının patlaması sonucu fabrikanın çeşitli bölümlerinde hasar oluştu, ancak çevredeki binalara zarar gelmediği öğrenildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamaya dair soruşturma başlattı. Olayın nedeninin tam olarak belirlenebilmesi için uzman ekipler tarafından detaylı inceleme yapılacağı bildirildi. Gaz sıkışmasının patlamaya neden olup olmadığı, imalathane güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı gibi konular soruşturma kapsamında değerlendirileceği ifade edildi.

Olayla ilgili gelişmeler oldukça aktarılacağı bildirildi.