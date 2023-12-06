Kayseri’de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan bir kişi ağır şekilde yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kayseri’de çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Zümrüt Mahallesi Çamdüzü Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, Ş.Ö. ile yabancı uyruklu M.N.A. (15) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Ö. evde bulunan tüfekle M.N.A.’yı yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aw092927-02.jpgPolis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan M.N.A’yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

aw092927-04.jpgPolis olaydan sonra kaçan Ş.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

aw092927-05.jpgOlayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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