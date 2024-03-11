Kayseri’de eşiyle tartışan koca evi ateşe verdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Osmankavuncu Mahallesi Cem Sultan Caddesi'nde 4 katlı binanın son katında oturan Süleyman G., saat 13.30 sıralarında, eşi Fahriye G. ile henüz bilinmeyen bir sebeple kavga etti. Çıkan tartışma sonrası Süleyman G., kendi evini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, daireyi sardı.

YANGIN YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası da kavga eden çift, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.