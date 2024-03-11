Kayseri’de eşiyle tartışan koca evi ateşe verdi

Kaynak: DHA
Kayseri’de eşiyle tartışan koca evi ateşe verdi
Kayseri’de eşi Fahriye G. ile kavga eden Süleyman G., oturdukları evi ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, polis ekipleri kavga eden çifti polis merkezine götürüldü.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Osmankavuncu Mahallesi Cem Sultan Caddesi'nde 4 katlı binanın son katında oturan Süleyman G., saat 13.30 sıralarında, eşi Fahriye G. ile henüz bilinmeyen bir sebeple kavga etti. Çıkan tartışma sonrası Süleyman G., kendi evini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, daireyi sardı.

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YANGIN YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası da kavga eden çift, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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