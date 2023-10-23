Kayseri'de feci kaza

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kayseri'de feci kaza

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya kara yolu Nalçık Bulvarı üzerinde 50 ADC 978 plakalı otomobil, patates yüklü 38 AEH 666 plakalı tıra arkadan çarparak orta refüje çıktı.

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Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobilde bulunan bir kadının ise hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazanın ardından trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hurdaya dönen otomobil ise incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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