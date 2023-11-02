Kayseri'de fuhuş yapıldığı ortaya çıkan evlere baskın

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 8 ev komisyon kararı ile kapatıldı.

KAYNAK: İHA
Kayseri'de fuhuş yapıldığı ortaya çıkan evlere baskın


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 01-31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 8 ev ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 1 kasten öldürme, 1 taksirle öldürme, 1 şüpheli ölüm, 2 kasten yaralama olaylarının şüphelisi 5 şahıs yakalanırken, 89 kayıp şahıs da bulundu. Yine ekipler tarafından faaliyet dönemi içerisinde yapılan çalışmalarda 14 yağma - gasp olayının şüphelisi 24 şahıs, 124 hırsızlık olayında şüpheli 117 şahıs, 13 dolandırıcılık olayının şüphelisi 2 şahıs yakalandı.

Çalışmalarda çalıntı olarak aranan 12 oto ile 23 motosiklet bulunurken, olayların şüphelisi 26 şahıs yakalandı.
Meydana gelen olaylarla ilgili ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 8 tabanca, 4 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 131 fişek, 5 bıçak, 127,86 gr narkotik madde ele geçirildi.

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