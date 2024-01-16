Kayseri'de hurdacılar sitesi alev alev yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan Erciyes Hurdacılar Sitesi'nde yaşanan olayda, Sitede bulunan bir konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki sazlık ve hurda malzemelerine de sıçradı.

YANGIN 1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.