Kayseri’de iş yeri deposunda yangın

Kaynak: İHA
Kayseri’de bir iş yerini deposunda çıkan yangında, depoda maddi hasar oluştu.

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iş yerinin deposunda bulunan malzemeler alev aldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasından sonra yangın kontrol altına alınabildi.

Polis ekipleri de maddi hasarın meydana geldiği depoda inceleme yaparken, yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

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