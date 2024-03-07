Kayseri’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı

Kaynak: DHA
Kayseri’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı
Kayseri'de, işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 işçi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Nuryurt ile Kozan caddelerinin kesiştiği bölgede meydana geldi.

Ramazan T. idaresindeki 38 R 0859 plakalı işçi servisi ile H.K. yönetimindeki 38 YH 660 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisi yan yatarken, otomobil ise savruldu.

Kazada işçi servisindeki 3 kişi yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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