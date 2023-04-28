Kayseri'de IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri'de yapılan operasyon sonucu IŞİD terör örgütü bağlantısı olan 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kayseri'de IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, Ankara ve Kayseri illerinde ikamet eden 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.(İHA)

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