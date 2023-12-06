Kayseri’de kaçakçılık operasyonu. On binlerce makaron ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 80 bin makaron ve 63 kilogram tütün ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Kayseri’de kaçakçılık operasyonu. On binlerce makaron ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde 4 farklı adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet kaçak cep telefonu, 596 adet telefon aksesuarı, 14 adet elektronik sigara, 11 adet elektronik eşya, 80 bin dal doldurulmuş makaron, 63 kilogram tütün, 100 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 1 adet elektronik sigara sarma makinası ele geçirildi.

Olayla alakalı 4 şüpheli gözaltına alındı.

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