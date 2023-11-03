Kayseri'de kaymakam ve belediye başkanı şeyhin karşısında el pençe divan durdu

Kayseri’de Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Ramazan Dinç’in yanında kaymakam ve belediye başkanı ellerini bağdaştırarak durduğu anlar gündem oldu.

Tuncay Özülü KAYNAK: Haber Merkezi
Kayseri'de kaymakam ve belediye başkanı şeyhin karşısında el pençe divan durdu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan, belediyenin asfalt tesisine dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti.

Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Ramazan Dinç, Yahyalı Belediyesi’nin asfalt tesisini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan paylaşımda "Hoca Efendi yakında açılışı yapılacak olan Asfalt Üretim Tesisini ziyaret ederek tesisin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunarak dua etti" denildi.

Şeyhi ağırlayan kaymakam ve belediye başkanı ‘hürmet’te kusur etmedi.

Nakşibendi şeyhi Ali Ramazan Dinç, Yahyalı Belediyesi'nin asfalt şantiyesine Togg ile geldiği de iddia edildi.

Şeyhin şantiyeye kurulan özel masada ağırlandığı görüldü.

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BELEDİYE: HOCA EFENDİ ZİYARET EDEREK, DUA ETTİ

Yahyalı Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İlçemizin manevi önderlerinden Ali Ramazan Dinç Hoca Efendi yakında açılışı yapılacak olan Asfalt Üretim Tesisini ziyaret ederek tesisin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunarak dua etti.

Ali Ramazan Dinç Hoca Efendiye, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkanımız Esat Öztürk, belediye meclis üyeleri ve belediye personelleri eşlik etti.

Öte yandan belediye şeyhin dua ettiği anları da paylaştı.

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