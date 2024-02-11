Kayseri’de kazada yaralanan şahıs hayat mücadelesini kaybetti

İlçeye bağlı Aşağıeverek Mahallesi'nde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre Süleyman Ş.'nin sürücüsü olduğu 34 H 3815 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile 52 BE 225 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılan Süleyman Ş., ambulansla Develi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Süleyman Ş., hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin incelemesinden sonra araçlar ise bulundukları yerden kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.