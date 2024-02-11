Kayseri’de kazada yaralanan şahıs hayat mücadelesini kaybetti

Kaynak: İHA
Kayseri’de kazada yaralanan şahıs hayat mücadelesini kaybetti
Kayseri'nin Develi ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Aşağıeverek Mahallesi'nde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre Süleyman Ş.'nin sürücüsü olduğu 34 H 3815 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile 52 BE 225 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılan Süleyman Ş., ambulansla Develi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Süleyman Ş., hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin incelemesinden sonra araçlar ise bulundukları yerden kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

aw139743-01.jpg

Son Haberler
Yılmaz Vural başaramadı Spor
Yılmaz Vural başaramadı
Burdur’da otomobil bahçeye daldı Gündem
Burdur’da otomobil bahçeye daldı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a çok sert 'kör hakem' cevabı Spor
Fenerbahçe'den Galatasaray'a çok sert 'kör hakem' cevabı
Çorum’da şüphe üzerine durdurulan araçta tüfek ve tabanca ele geçirildi Gündem
Çorum’da şüphe üzerine durdurulan araçta tüfek ve tabanca ele geçirildi
Kastamonu’da otomobil takla attı Gündem
Kastamonu’da otomobil takla attı
'20 bin taraftarımızla Galatasaray'a karşı oynayacağız' Spor
'20 bin taraftarımızla Galatasaray'a karşı oynayacağız'