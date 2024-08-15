Kayseri'de kızının erkek arkadaşını öldürdü. 46 gün sonra Adana'da yakalandı

Kaynak: DHA
Kayseri'de kızının erkek arkadaşını öldürdü. 46 gün sonra Adana'da yakalandı

Kayseri’de 15 yaşındaki kızı T.A.'nın erkek arkadaşı 16 yaşındaki Osman Can Gündüz'ü silahla vurarak öldüren 36 yaşındaki Şükrü A. yaklaşık 46 gün sonra Adana'da yakalandı.

1 Temmuz akşamı, Talas ilçesinde meydana gelen olayda, kuaför Osman Can Gündüz, arkadaşlarıyla otomobille gezerken, kaldırımda yürüyen kız arkadaşı T.A.'yı gördü. Gündüz, yürüyerek T.A.'nın yanına gitti.

Bu esnada Gündüz'ü gören T.A.'nın babası Şükrü A. ise kendisini sokakta kovaladı. Gündüz, A.U.’nun kontrolündeki 18 GK 971 plakalı arkadaşlarının aracına binip kaçtı. Şükrü A., içinde kızının da olduğu aracıyla Gündüz'ün bindiği otomobili takip ederek çarptı ve durmasına neden oldu.

KIZININ SEVGİLİSİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Aracından inip Gündüz'ün bulunduğu otomobile yürüyen Şükrü A., Osman Can Gündüz'ü silahla vurup, kızı T.A. ile beraber uzaklaştı. Şükrü A., olayın ardından bir süre sonra kızını Doğu Terminali'ne bırakıp, aracıyla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gündüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gündüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra Talas ilçesi Başakpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan babayı, 46 gün sonra Adana'da yakaladı. Gözaltına alınan baba, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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