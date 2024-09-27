Kayseri'de korku saçan çeteyi polis çökertti! 9 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de korku saçan çeteyi polis çökertti! 9 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerinin 6 farklı suçu birlikte işledikleri belirlenen 9 kişiyi yakaladığı bildirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli saha ve kamera incelemeleri sonucunda, şüpheli 9 kişinin "kasten yaralama", "mala zarar verme", "tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "suçluyu kayırma" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını grup halinde işlediklerini tespit etti.

Şüphelilerin kaldığı 12 adres belirlenerek, 70 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

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Evlerde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 68 tabanca fişeği ve 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, şüphelilerin dükkanları kurşunladıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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