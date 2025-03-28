Kayseri’de Korkunç olay: Alevlerin arasında kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayseri’de Korkunç olay: Alevlerin arasında kaldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde içerisinde su bulunmayan bir kanalda çıkan yangına müdahale etmeye çalışan 55 yaşındaki Metin Özbek, dengesini kaybederek kanala düşüp, alevlerin arasında kaldı ve hayatını kaybetti.

Yahyalı ilçesi İlyaslı ve Yerköy mahalleleri arasında içinde su bulunmayan kanalda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Alevlerin çevredeki bahçelere sıçramaması için Metin Özbek traktörü ile alevlere müdahale etmek istedi.

İçine su doldurup yangına sıkmak için ilaç pompasını traktörüne takmaya çalışan Özbek, dengesini kaybederek kanala düştü, alevlerin arasında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Metin Özbek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özbek'in cansız bedeni Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de Korkunç olay: Alevlerin arasında kaldı

Kayseri’de Korkunç olay: Alevlerin arasında kaldı

Kayseri’de Korkunç olay: Alevlerin arasında kaldı

Kayseri’de Korkunç olay: Alevlerin arasında kaldı

Kayseri’de Korkunç olay: Alevlerin arasında kaldı

Kayseri’de Korkunç olay: Alevlerin arasında kaldı

Kayseri’de Korkunç olay: Alevlerin arasında kaldı

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