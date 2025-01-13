Kayseri'de kumar oynayanlara ceza yağdı: 9 kşiye 83 bin TL

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde, kumar oynatıldığı tespit edilen 2 işyerinde kumar oynatılması için yer temin eden 2 şahsa adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 9 kişiye ise toplamda 83 bin 223 TL idari para cezası kesildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 17 faili meçhul hırsızlık olayı çözüme kavuşturuldu ve 21 hırsızlık şüphelisinden 9'u tutuklandı. Hırsızlık malı olarak ele geçirilen 30 bin TL değerindeki eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca, yapılan operasyonda 311 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 177 şahıs yakalanırken, 70 şahıs da adli makamlar tarafından tutuklandı.