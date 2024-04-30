Kayseri'de motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Kayseri'de motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaya yaralandı.

Kayseri'nin ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kazada; N.B. idaresindeki motosiklet yoldan karşıya geçmeye çalışan M.Y.’ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de M.Y.’yi olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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