Kayseri'de motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Kayseri'nin ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kazada; N.B. idaresindeki motosiklet yoldan karşıya geçmeye çalışan M.Y.’ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de M.Y.’yi olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.