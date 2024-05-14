Kayseri'de öğretmeni silahla yaralayan kadın hakim karşısında

Kaynak: İHA
Kayseri'de öğretmeni silahla yaralayan kadın hakim karşısında
Kayseri'de sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmeni çalıştığı okulda silahla vurarak yaralayan kadın, hakim karşısına çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık olan 4 çocuk annesi Ş.A. (31), kucağında bebeğiyle katıldı. Müşteki K.Ç.K. duruşmada hazır bulunmazken, taraf avukatları da duruşmada yer aldı.

Hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık, müştekinin kendisinin kızının öğretmeni olduğunu ve 2,5 yıldır birlikte olduklarını ifade etti. Sanık, müştekinin kendisine önceleri "Eşini boşa, evlenelim" dediğini iddia ederek, hamile olduğunu öğrendikten sonra bebeği aldırmamasını istediğini ancak bebeğin doğumundan sonra tavırlarının değiştiğini belirtti.

Ayrıca, müştekinin kendisini tehdit ettiğini, hakaretlerde bulunduğunu ve şiddet uyguladığını söyledi.

Sanık, olay günü müştekinin görev yaptığı okula gittiğini ve müdür yardımcısının odasında kendisini darbetmeye kalkınca silahı kendisine doğrultmak isterken kaza ile ateş aldığını söyledi. Mağdur avukatı ise müvekkilinin sanıktan şikayetçi olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi’ndeki bir okulda 5 Şubat 2024'te gerçekleşmişti. Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, saldırgan kadın ise olay yerinde gözaltına alınmıştı.

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