Kayseri’de oy sayımı başladı

Kayseri'de oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle tamamlanırken sandıklar açıldı, sayım başladı.

Kayseri’de oy sayımı başladı

İHA
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona ererken oy sayma işlemi başladı.

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Kayseri'de merkez ve ilçelerde 3 bin 170 sandıkta 1 milyon 26 bin 10 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

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