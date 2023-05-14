Kayseri’de oy sayımı başladı

İHA

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona ererken oy sayma işlemi başladı.

Kayseri'de merkez ve ilçelerde 3 bin 170 sandıkta 1 milyon 26 bin 10 seçmenin oy kullanması bekleniyor.