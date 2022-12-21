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Park halindeyken hareket eden otomobil devrilerek durabildi

Kayseri’nin Develi ilçesinde park halindeyken birden hareket eden otomobil, kaldırıma çarparak devrildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 15:48
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Kayseri'de park halindeyken hareket eden otomobil devrilerek durdu

Park halindeyken hareket eden otomobil devrilerek durabildi
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İHA

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Aşağıeverek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sürücüsünün park ettiği otomobil birden rampa aşağı hareket etti. Hızlanan otomobil yol kenarındaki kaldırıma çarparak devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, devrilen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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