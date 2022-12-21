Park halindeyken hareket eden otomobil devrilerek durabildi

İHA
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Aşağıeverek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sürücüsünün park ettiği otomobil birden rampa aşağı hareket etti. Hızlanan otomobil yol kenarındaki kaldırıma çarparak devrildi.
Kazada yaralanan olmazken, devrilen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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