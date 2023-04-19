Kayseri'de sessiz maç

Kayserispor, Süper Lig'de evinde Kasımpaşa'yı konuk etti.
İki takım mücadelede golsüz berabere kaldı.
Kasımpaşa'da 90+3'de Djilobodji, kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.
Bu sonuçla Kayserispor 45, Kasımpaşa 33 puana yükseldi.
Süper Lig'de Kayserispor, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.
Kayserispor, Süper Lig'de evinde Kasımpaşa'yı konuk etti.
İki takım mücadelede golsüz berabere kaldı.
Kasımpaşa'da 90+3'de Djilobodji, kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.
Bu sonuçla Kayserispor 45, Kasımpaşa 33 puana yükseldi.