Kayseri’de silahlı kavga. 1 yaralı

Kaynak: DHA
Kayseri’de silahlı kavga. 1 yaralı
Kayseri’de çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda M.K. ile A.B. ve O.P arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. M.K. isimli şahıs, silahla vurularak yaralandı.

aw181101-01-1.jpg

Çevredekilerin İibarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 112 Acil sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından M.K.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler şüpheli kişileri yakalamak için inceleme başlattı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

aw181101-02-1.jpg

Son Haberler
‘Şımarık Katil’e ödül gibi ceza! 2 genci hayattan koparmıştı Gündem
‘Şımarık Katil’e ödül gibi ceza! 2 genci hayattan koparmıştı
Koray Aydın'dan Bahçeli'nin Akşener'e çağrısına flaş çıkış. Kongrenin iptal edilmek istenmesi iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro Gündem
Koray Aydın'dan Bahçeli'nin Akşener'e çağrısına flaş çıkış. Kongrenin iptal edilmek istenmesi iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro
Türkiye gelen uçakta kavga çıktı. Zorunlu iniş yaptı Gündem
Türkiye gelen uçakta kavga çıktı. Zorunlu iniş yaptı
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar edeceğini açıkladı Gündem
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar edeceğini açıkladı
Elektrikli battaniyeden yangın çıktı. 2 katlı ev yandı Yerel Haberler
Elektrikli battaniyeden yangın çıktı. 2 katlı ev yandı
Hakkari’de 7 katlı binadan başına beton parçası düştü. Ağır yaralandı Gündem
Hakkari’de 7 katlı binadan başına beton parçası düştü. Ağır yaralandı
Selçuk Ural'dan Hakan Ural çıkışı: Benim onun gibi bir oğlum yok Gündem
Selçuk Ural'dan Hakan Ural çıkışı: Benim onun gibi bir oğlum yok