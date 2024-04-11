Kayseri’de silahlı kavga. 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda M.K. ile A.B. ve O.P arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. M.K. isimli şahıs, silahla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin İibarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 112 Acil sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından M.K.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler şüpheli kişileri yakalamak için inceleme başlattı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.