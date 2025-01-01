Kayseri'de tabancayla vurulan köpek tedaviye alındı

Bünyan ilçesinin Mersinönü mevkiinde dün sabah saatlerinde bir esnaf, sokak üzerinde tabancayla vurulmuş bir köpek gördü. Durumu yetkililere bildiren esnaf, kısa sürede olay yerine jandarma ve belediye ekiplerinin yönlendirilmesini sağladı. Yaralı sokak köpeği, belediye ve Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) iş birliğiyle bölgeden alındı.

Köpek, hemen Kayseri'nin merkezine getirilerek, bir veteriner kliniğine sevk edildi. KAYHAKDER yetkilileri, tedavi süreci hakkında yaptıkları açıklamada, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedaviye olumlu yanıt verdiğini belirtti. Köpeğin iyileşme süreci takip edilerek, tekrar sağlığına kavuşması için gerekli tedavi prosedürleri uygulanıyor.

Olayla ilgili olarak Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Yetkililer, sokak köpeğine zarar veren kişiyi tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. KAYHAKDER ve yerel yetkililer, hayvan haklarına yönelik artan ihlallerle ilgili toplumsal farkındalık yaratılmasına ve bu tür olayların önlenmesine yönelik adımların atılmasını umuyor.

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Bu tür olayların önüne geçebilmek için, hayvan hakları savunucuları ve yerel yönetimler, sokak hayvanlarının korunması ve bakımlarının daha iyi yapılabilmesi adına çeşitli kampanyalar düzenlemeyi planlıyor. Aynı zamanda, bu tür suçların cezalandırılması ve hayvanlara yönelik şiddet olaylarının engellenmesi için daha sıkı denetimler yapılması gerektiği ifade ediliyor.