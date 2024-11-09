Kayseri'de tarihi eser kaçakçısından 3 adet tabanca yakalandı

Kaynak: İHA
Kayseri'de tarihi eser kaçakçısından 3 adet tabanca yakalandı

Kayseri polisi tarihi eser sattığı ihbarı üzerine hareket geçen polis H.Y, isimli bir kişi kıskıvrak yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan aramada 6 adet çeşitli dönemlere ait tablo, metal kılıç ve 3 adet tabanca ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda temin ettiği tarihi eserleri satmaya çalışan bir şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, çevre illerden temin ettiği tarihi eserleri Kayseri'de satmaya çalışan H.Y. (56) yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 3 adet toplu tabanca, 6 adet çeşitli dönemlere ait tablo, 2 adet ahşap süslemeli eser ve 1 adet metal kılıç bulundu.

Gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, bulunan materyaller de Kayseri Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kayseri'de tarihi eser kaçakçısından 3 adet tabanca yakalandı

Kayseri'de tarihi eser kaçakçısından 3 adet tabanca yakalandı

Kayseri'de tarihi eser kaçakçısından 3 adet tabanca yakalandı

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