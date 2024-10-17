Kayseri'de torbacılara darbe: 5 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de torbacılara darbe: 5 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon yapıldı. Çalışamalar kapsamında 5 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda S.T. Ş.G. İ.Y. yakalandı. Şahsıların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 7 parça halinde toplam 11.85 gram narkotik madde, 2 bin 300 TL suçtan elde edilen para ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan başka bir operasyonda H.S. ve B.D. yakalandı. H.S.'nin çeşitli suçlardan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilirken şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 parça halinde toplam 3,65 gram narkotik madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
Kar, Ilgaz Dağı’na geldi
Kar, Ilgaz Dağı’na geldi
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu (17 Ekim 2024)
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu (17 Ekim 2024)
İYİ Parti'de üst düzey istifa! Kurucu üyelerindendi...
İYİ Parti'de üst düzey istifa! Kurucu üyelerindendi...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Doğu ve Güneydoğu'da 6 ili ziyaret edecek
Özgür Özel 6 ili ziyaret edecek
Çerkezköy’de kaçak telefon operasyonu
Çerkezköy’de kaçak telefon operasyonu