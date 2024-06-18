Kayseri'de tüp deposunda yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de tüp deposunda yangın

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tüp deposu olarak kullanılan müstakil evde çıkan, yan taraftaki eve de sıçrarken, olaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kayseri'nin ilçeye bağlı Sakarya Mahallesi Selvican Sokak üzerinde tüp deposu olarak kullanılan müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki müstakil eve de sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederken, o esnada çevrede oturan bazı vatandaşlar da hortumla yangına müdahale etti. Depoda bulunan tüpler de çıkarıldı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alınırken, olaya dair soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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