Kayseri'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 28 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayseri'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 28 gözaltı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah satışı yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.

31 adrese yapılan baskınlarda 280 personel görev aldı. İki farklı operasyonda toplam 28 kişi yakalandı.

Aramalarda 222 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 185 fişek ve 18 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar polis merkezine götürüldü.

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