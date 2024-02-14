Kayseri'de yalnız yaşayan kişi, tuvalette ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Ufuk Sokak'ta 2 katlı binanın 1'inci katında meydana gelen olayda, İddiaya göre, yalnız yaşayan Mustafa Ramazanoğlu, kız kardeşinin kendisini ziyarete geldiği esnada lavaboya gitti. Kız kardeşi, ağabeyinin tuvalette uzun süre kalmasından şüphe ederek, Ramazanoğlu'nun yanına gitti ve ağabeyini tuvalette hareketsiz yerde yatarken buldu.

TUVALETTE HAYATINI KAYBETTİ

Kız kardeşinin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ramazanoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Mustafa Ramazanoğlu'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.