Kayseri'de yılbaşı öncesi narkotik operasyonu  

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ve okul önlerinde uyuşturucu madde ile mücadeleye aralıksız devam ediyor. Ekiplerce yapışan çalışmalar çerçevesinde 17 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Öte yandan ekipler, okul etraflarında yaptığı uygulamalarda 67 şahsı sorguladı. (İHA)



