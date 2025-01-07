Kayseri’de Zeynep’i ısıran köpek, ekiplerden kaçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kayseri’de sokakta yaşayan bir köpek kendisini sevmek isteyen 8’inci sınıf öğrencisi Zeynep'i yaraladı. Kolundan yaralanan çocuk, çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler köpeği yakalamak için harekete geçti.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. İsminin Zeynep olduğu öğrenilen 8'inci sınıf öğrencisi, sevmek istediği köpeğin saldırısına uğradı.

Kayseri’de Zeynep’i ısıran köpek ekiplerden kaçtı

Kolundan yaralanan çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve Kocasinan Belediyesi Küçük Dostlar Ambulansı ekipleri sevk edildi.

Kayseri’de Zeynep’i ısıran köpek ekiplerden kaçtı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeynep’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan ekipler tarafından barınağa götürülmek istenen ve tabancayla uyuşturucu iğne atılan köpek kaçtı. Ekiplerin köpeği yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Kayseri’de Zeynep’i ısıran köpek ekiplerden kaçtı

Kayseri’de Zeynep’i ısıran köpek ekiplerden kaçtı

Son Haberler
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Amasya yaylaları beyaza büründü: Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Amasya yaylaları beyaza büründü:
Samsun’da uyuşturucu operasyonu
Samsun’da uyuşturucu operasyonu
300 bin kişilik ilçe lıkır lıkır kanser içti. Korkunç gerçeği en yetkili isim duyurdu
300 bin kişilik ilçe lıkır lıkır kanser içti. Korkunç gerçeği en yetkili isim duyurdu
Adanaspor, Andrei Ivan ile prensip anlaşmasına vardı
Adanaspor, Andrei Ivan ile prensip anlaşmasına vardı