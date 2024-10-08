Kayseri'nin Tomarza’da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri'nin Tomarza’da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

'Trafik Dedektifleri Projesi' çerçevesinde Şehit Jandarma Yüzbaşı Bekir Temel İlkokulu ve Ortaokulu ile Dadaloğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda jandarma ekipleri eğitim verdi.

Toplamda 265 öğrenciye trafik bilincini oluşturmak amacıyla karşıdan karşıya geçme kuralları, ışık kuralları, emniyet kemerinin önemi, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

Eğitim sonunda öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve jandarma boyama kitabı hediye edildi.

Kayseri'nin Tomarza’da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kayseri'nin Tomarza’da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kayseri'nin Tomarza’da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kayseri'nin Tomarza’da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kayseri'nin Tomarza’da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kayseri'nin Tomarza’da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kayseri'nin Tomarza’da öğrencilere trafik eğitimi verildi

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Kayseri'nin Tomarza’da öğrencilere trafik eğitimi verildi
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