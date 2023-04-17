Kayserispor basın sözcüsünden flaş Fenerbahçe sözleri: Bütün konsantrasyonumuzu bozdu

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Fenerbahçe'nin açıklamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kayserispor basın sözcüsünden flaş Fenerbahçe sözleri: Bütün konsantrasyonumuzu bozdu

Editör: Fatma Demirkaya

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Galatasaray maçı öncesi Point Hotel'de kalmalarının ardından Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalara değindi.

İstanbul'da Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in sahibi olduğu otelde kalmalarıyla ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine Koç, şunları kaydetti: "Bahsi geçen oteli, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray statlarına yakın olması ve lokasyonu sebebiyle yıllardır kullanıyoruz. Bu, önceki yönetimlerin başlattığı bir süreç. Yıllardır Galatasaray maçlarına bu otelden gidildiğinde herhangi bir problem yoktu ancak bu yıl oluşan iklim, maalesef rakip takımın içinde bulunduğu yarış diyelim, bu tip bir soruna neden oldu. Aslında kulüp olarak ben kendime de kızıyorum. Yani bunun önlemini alıp, acenteyle iletişime geçip bu süreci buralara getirmeyebilirdik."

Samet Koç "Fenerbahçe'nin otel konusunda bu kadar ucuz bir gündeme sarılacağını hiç aklıma getirmedim. Çok üzüldüm çünkü Fenerbahçe yönetimi bizi çok iyi tanır. Burada acentenin yaptığı anlaşmayı bozabilir miydik? Evet bozabilir ve başka bir otelde kalabilirdik. Bu konunun bu kadar büyütüleceğine ihtimal vermiyordum. Çok basit bir konu. Maalesef maça dair bütün konsantrasyonumuzu bozdu" dedi.

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