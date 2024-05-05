Bakan Uraloğlu, Trabzon’da pedal çevirdi

Bakan Uraloğlu, Trabzon’da pedal çevirdi
Kaynak: İHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeşilay’ın 81 ilde düzenlendiği Bisiklet Turu’nun Trabzon ayağına katılarak pedal çevirdi.
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Bakan Uraloğlu, Trabzon’da pedal çevirdi 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeşilay'ın 81 ilde düzenlediği Bisiklet Turu'nun Trabzon ayağına katılarak pedal çevirdi.

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Bakan Uraloğlu, Trabzon’da pedal çevirdi 2

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye'nin tüm şehirlerinde eş zamanlı düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun Trabzon ayağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

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Bakan Uraloğlu, Trabzon’da pedal çevirdi 3

Beşirli Spor Kompleksi önünden start verilen bisiklet turuna Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Bakan Uraloğlu, Trabzon’da pedal çevirdi 4

Bisiklet turu startı öncesinde konuşan Bakan Uraloğlu, "Türkiye genelinde yapılmış olan etkinlikte biz de bugün Trabzon’da beraberiz. Bu etkinlik 81 ilde aynı saatte başlamış olacak. Kalabalık bir bisiklet meraklısı katılımcılarımız var. Yağmurlu Karadeniz havasında inşallah güzel bir etkinlik temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Bakan Uraloğlu, Trabzon’da pedal çevirdi 5

Konuşmaların ardından bisikletine binerek kaskını takan Bakan Uraloğlu, vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi.

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Bakan Uraloğlu, Trabzon’da pedal çevirdi 6

11. Yeşilay Bisiklet Turu kapsamında düzenlenen etkinlik Zağnos Vadisi’nde son bulurken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonun amacının spor yapmak olduğunu belirterek, derece olmayacağını söyledi.

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Bakan Uraloğlu, Trabzon’da pedal çevirdi 7
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