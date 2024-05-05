Bakan Uraloğlu, Trabzon’da pedal çevirdi

Bisiklet turu startı öncesinde konuşan Bakan Uraloğlu, "Türkiye genelinde yapılmış olan etkinlikte biz de bugün Trabzon’da beraberiz. Bu etkinlik 81 ilde aynı saatte başlamış olacak. Kalabalık bir bisiklet meraklısı katılımcılarımız var. Yağmurlu Karadeniz havasında inşallah güzel bir etkinlik temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.