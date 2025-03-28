Kayserispor Hatayspor karşısında şov yaptı! 5-0'la geçti

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Kayserispor Hatayspor karşısında şov yaptı! 5-0'la geçti

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, Hatayspor'u 5-0 mağlup etti.

Kayserispor, Süper Lig'in 29. haftasında Hatayspor'u konuk etti.

Mücadeleyi Kayserispor 5-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Karimi ile öne geçen ev sahibi ekip, 37. dakikada Bahoken ile farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 59'u gösterdiğinde sahneye Ramazan Civelek çıktı ve durumu 3-0 yaptı.

69. dakikada Nazon farkı 4'e çıkarırken son sözü 89. dakikada Talha söyledi ve Kayserispor sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Kayseri ekibi, puanını 30'a yükseltti. Hatayspor ise 19 puanda kaldı.

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