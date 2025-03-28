Kayserispor Hatayspor karşısında şov yaptı! 5-0'la geçti

Kayserispor, Süper Lig'in 29. haftasında Hatayspor'u konuk etti.
Mücadeleyi Kayserispor 5-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmanın 2. dakikasında Karimi ile öne geçen ev sahibi ekip, 37. dakikada Bahoken ile farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 59'u gösterdiğinde sahneye Ramazan Civelek çıktı ve durumu 3-0 yaptı.
69. dakikada Nazon farkı 4'e çıkarırken son sözü 89. dakikada Talha söyledi ve Kayserispor sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Kayseri ekibi, puanını 30'a yükseltti. Hatayspor ise 19 puanda kaldı.