Kayserispor Konyaspor maçına yeni hakem istedi

Süper Ligde hakem isyanına bir kulüp daha katıldı.

Kayserispor Konyaspor maçına yeni hakem istedi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, arabamcom Konyaspor mücadelesine Tugay Kaan Numanoğlu'nun yerine başka bir hakem atanmasını istediklerini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama

"Bu sezon deplasmanda Alanyaspor maçında verdiği kasıtlı kararlarından dolayı bir süre maç yönetmeyen Tugay Kaan Numanoğlu, daha verdiği kararların hasarları onarılmadan bu hafta deplasmanda karşılaşacağımız Konyaspor müsabakasına atanmıştır.

Oynanacak maçta hakem olarak Tugay Kaan Numanoğlu'nun görev almasını kabul etmediğimizi, futbolu yöneten değerli yöneticilere en net ifadeler ile belirttik. Hatalı olduğunu düşündüğümüz bu atama kararından dönülmesini ve adil bir yönetim sergileyecek yeni bir hakemin atanmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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