Kayserispor, yeni hocasını duyurdu

Kayserispor, takımdan ayrılan teknik direktör Serjej Jakirovic’in yerini çok süre geçmeden doldurdu. Sarı-kırmızılı kulüp bir süre önce anlaşmaya vardığı Alman teknik direktör Markus Gisdol’ü resmen açıkladı.

Kayserispor’dan yapılan açıklamada Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Markus Gisdol'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Daha önce kariyerinde Hoffenheim, Hamburg, Köln ve Lokomotif Mosokova gibi önemli Avrupa kulüplerini çalıştıran Gisdol, son olarak ülkemizde Samsunspor’da görev yapmıştı.

55 yaşındaki çalıştırıcı 2023-2024 sezonunda 9. haftada devraldığı Karadeniz ekibiyle Süper Lig’de 30 maça çıkıp 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.