Kayserispor'a Fenerbahçe şoku

Kayserispor'un transfer yasağı ile ilgili kötü haber geldi. 'Mame Thiam dosyası ile ilgili Fenerbahçe ile prensipte anlaşıldı'. Her şey halloldu denildiği anda kötü haberi FIFA açıkladı.

Kayserispor'a Fenerbahçe şoku

Kayserispor’un transfer yasağı ile ilgili bir yeni gelişme daha ortaya çıktı. Fenerbahçe ile olan Mame Thiam dosyasının kapatıldı. Her şey halloldu denildiği anda kötü haber FIFA’dan geldi. Mario Gavranoviç’e 300 bin avroya yakın ödeme yapılması gerekiyor. Kayserispor’un transfer yasağının kalkması için Gavranoviç ile görüşülüp borcun ödenmesi ve FIFA ile gerekli yazışmaların yapılması gerekiyor.

TRT Spor ekranlarında spor yorumcusu Fatih Doğan Kayserispor’un transfer yasağının kaldırılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Doğan yaptığı açıklamada: “Tahta tam açılacaktı. Fenerbahçe ile prensipte anlaşıldı. Tam açılacaktı ki öğle saatlerinden sonra yeni bir dosya geldi. Mario Gavranoviç, karar Temmuz ayında çıkmış 45 gün içinde öde diye, 290 bin, 300 bin Avroluk Gavranoviç’ten son dakika golü de diyebiliriz.

Artık son bitti federasyon ile yabancı oyuncular ile ilgili dosya kalmadı dediğimiz günün sabahında bu haber geldi. Kulüp bu dosyayı da çözmeye çalışıyor. Çözüldüğünde artık yarın bu iş hallolur anlaşması tamamlanan transferler kulübe gelir diye düşünüyoruz. FIFA davayı yeni gönderdi. Şimdi kulüp ona bakacak. Gavranoviç ile temas kurulacak. Şimdi bu dosyanın kapanması için belli yazışmaların da yapılması gerekiyor. Umarım yetiştirebilirler. Yarın bu işler hallolur diye düşünüyorum.” İfadelerine yer verdi. Kaynak: Kayseri Olay Gazetesi

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