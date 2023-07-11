Kayserispor'a mahkemeden güzel haber

Kayseri İstinaf Mahkemesi, Atila Turan ve Kayserispor arasındaki davada verilen kararı Kayserispor lehine bozarak davanın yeniden görülmesine karar verdi.

Kayserispor'a mahkemeden güzel haber

Editör: Barış Atakan

Süper Lig’de 2017-2018 sezonunda Kayserispor forması giyen Atila Turan’ın eski kulübüne açtığı alacak davasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

YEREL MAHKEME ATİLA TURAN'I HAKLI BULDU
Kayeseri 5. İş mahkemesi Atila Turan’ın haklı olduğuna karar vererek sarı-kırmızılıların oyuncuya faizleriyle birlikte 271 bin avro alacak ve 24 bin avro da tazminat ödemesine hükmetti.

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK
Konuyu bir üst mahkemeye taşıyan Kayserispor yönetimine İstinaf’tan güzel haber geldi. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi yaptığı inceleme sonrası kararı Kayserispor lehine iptal ederek davanın yerel mahkemede yeniden görülmesine karar verdi.

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