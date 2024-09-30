Kayserispor’da Burak Yılmaz dönemi sona erdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kayserispor’da Burak Yılmaz dönemi sona erdi

Kayserispor’da 3-0’lık Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Burak Yılmaz dönemi sona erdi. Yılmaz, maç sonrası görevi bıraktığını açıkladı.

Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Beşiktaş’a 3-0 mağlup olan Kayserispor’da Burak Yılmaz dönemi sona erdi. Yılmaz, takımdan istifa ettiğini açıkladı.

Beşiktaş’ı galibiyet için tebrik eden Burak Yılmaz istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

“Kayserispor camiasına, şehrine teşekkür ediyorum. Bu görevi bana layık gördüler. Ben de bu şerefli görevi yerine getirdim. Transfer cezamız vardı, bırakıp gitmeyeceğimi söyledim ve sorun etmedim. Ama bir değişiklik lazım, kan değişikliği lazım. Her şeyi yaptık bir tane bir şey kaldı, benim gitmem. Bu şehri çok sevdiğim için bırakma kararı aldım. Şehre teşekkür ediyorum. Çok değerli büyüklerim oldu. Sayın başkana, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Kan değişikliği lazımdı, bugün bu kararı almak zorundayım. Tüm Kayseri'ye teşekkür ederim. Haklarını helal etsinler. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum.”

"KAYSERİ'NİN YOLU AÇIK OLSUN"

"Teknik direktörlük işine soyundum, Allah izin verirse kendimizi geliştirerek gereğini yapacağını düşünüyorum. Bazen bırakmak da önemli. Kayserispor'un yolu açık olsun. İnşallah bensiz iyi olacaklar. İyilik yapmak da belki de bırakmaktır. Herkese teşekkür ederim. Başka söyleyecek bir şey yok. Herkes için hayırlı olsun. İnşallah Kayserispor bundan sonra daha iyi olacaktır."

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