Kayserispor'da Çağdaş Atan sonrası yeni teknik direktör belli oldu

Editör: Barış Atakan

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor teknik direktör Çağdaş Atan’ın ayrılığı sonrası yerine geçecek ismi belirledi.

beIN SPORTS'un haberine göre Kayserispor, Teknik Direktör Recep Uçar ile anlaşmaya vardı.

Son olarak Ümraniyespor'da görev alan Recep Uçar İstanbul ekibiyle çıktığı 97 maçta 42 galibiyet, 33 yenilgi ve 22 beraberlik elde ederek maç başına 1.53 puan ortalaması yakaladı.

Süper Lig'de 4. hafta geride kalırken Kayserispor 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik alarak topladığı 6 puanla 9. sırada yer alıyor.