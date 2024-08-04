Kayserispor'dan Burak Yılmaz açıklaması

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Kayserispor'dan Burak Yılmaz açıklaması

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Burak Yılmaz'la ilgili açıklama yaptı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, teknik direktör Burak Yılmaz'ın istifa ettiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Çamlı, şu ifadeleri kullandı:

"Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ile ilgili basına yansıyan istifa haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Kıymetli Hocamız Burak Yılmaz görevinin başındadır. Geçen sezonunun ortasından bugüne kadar hocamız ile istişareli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kasıtlı ve fitne oluşturmak için ortaya atılan iddiaları doğru bulmuyoruz. Hangi odaklar tarafından yapılırsa yapılsın Kayserispor'da oluşturduğumuz aile ortamının bozulmasına kesinlikle müsade etmeyeceğimizinde bilinmesini istiyorum.

Biz büyük Kayserispor ailesi olarak yeni sezonda başarılı olabilmek adına fedakarca çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Tüm hemşerilerimize hayırlı pazarlar diliyorum."

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