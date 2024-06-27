Kayserisporlu eski futbolcu öldü

Kayserispor Kulübü, bir dönem formasını giyen eski futbolcusu Kamerunlu Landry N'Guemo'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
"2016-2017 yılları arasında takımımızda forma giyen Kamerunlu futbolcu Landry N'Guémo’nun vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kederli ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."
Futbolcu Akhisar Belediyespor'un yanı sıra Celtic, Nancy, Bordeaux ve Saint-Etienne'de de oynamıştı.
Landry N'Guemo, 38 yaşındaydı.