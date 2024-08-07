Kayserispor'un adı değişti

Kaynak: Haber Merkezi
Kayserispor'un adı değişti

Süper Lig takımı Kayserispor'un ismi değişti.

Süper Lig takımı Kayserispor, yeni sezonda yeni ismiyle mücadele edecek. Kayserispor'un adı Bellona Kayserispor oldu.

Şirketin Genel Müdürü Cüneyt Ocak, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kayseri'nin futbola olan tutkusunu ve ilgisini yakından biliyoruz. Bellona olarak, Bellona Kayserispor'a destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. Bu isim sponsorluğu, Bellona'nın spora ve sporculara verdiği önemin somut bir göstergesidir. Amacımız, Bellona Kayserispor'un başarısını en üst seviyeye taşımak ve şehrimizin takımına her türlü desteği sağlamaktır. Bu iş birliği ile sadece Bellona Kayserispor'a değil, aynı zamanda Kayseri halkına ve Türk futboluna da katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

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