Kayseri’yi sel vurdu. Ev ve iş yerlerini su bastı. Her şey sürüklendi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen selde araçlar çamura gömüldü, ev ve işyerlerini sular bastı.

KAYNAK: İHA
Kayseri’yi sel vurdu. Ev ve iş yerlerini su bastı. Her şey sürüklendi

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde Yenice Mahallesi’nde aşırı yağışlar sonucu sel meydana geldi.

Sel sularının getirdiği taş ve topraklar yolların kapanmasına neden olurken, bazı araçlar da çamura saplandı.

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Selin etkili olduğu bölgelerde jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri çalışma yaptı. Yağışla birlikte bazı evleri su basarken, bahçe duvarları da zarar gördü.

Sel nedeniyle birçok evin giriş katını su basarken, ekili tarım arazileri de zarar gördü. Ekipler, sel nedeniyle zarar gören bölgelerde çalışma başlattı.

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İlçede ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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