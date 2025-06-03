Kayyum iddialarına CHP Lideri Özel'den sert çıkış! Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi! Uzmanlar bakın ne diyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iddianame sonrası ortaya atılan kayyum iddialarına karşı sert bir açıklama yaptı. Özel, yandaş medyanın manipülatif haberlerle CHP’yi hedef aldığını öne sürerek, “Atatürk’ün kurduğu bu partiyi kayyuma teslim etmeyeceğiz! Kimse bu partiyi karanlık oyunlarla ele geçiremez!” dedi.

CHP lideri, iddiaların arkasında siyasi bir kumpas olduğunu savunurken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın seçimden önce Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kontrolündeki belediyelere 45 milyon TL bağış aktardığını iddia etti. Bu açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmaları alevlendirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özel’in açıklamaları, sosyal medyada hızla yankı buldu. X platformunda, CHP’liler ve muhalif kesimler, Özel’in kayyum iddialarına verdiği sert yanıtı alkışlarken, iktidar yanlısı kullanıcılar iddiaları “asılsız” ve “provokatif” olarak nitelendirdi.

CHP’li bir kullanıcı, “Özgür Özel, Atatürk’ün partisini korumak için dimdik ayakta! Kayyum kumpasına geçit yok!” paylaşımıyla destek verirken, bir başka kullanıcı, “45 milyon TL iddiası doğruysa, bu halkın parasına ihanet değil mi? Şeffaflık nerede?” sorusunu yöneltti.

Buna karşılık, iktidar yanlısı bazı hesaplar Özel’i hedef aldı. Bir kullanıcı, “Özgür Özel, partisini kurtarmak için yalanlara sığınıyor. Yargı ne derse o olur, kimse Atatürk’ü kullanıp koltuğunu kurtaramaz!” şeklinde paylaşım yaptı. Başka bir paylaşımda ise, “Kayyum iddiaları CHP’nin iç kavgalarını örtmek için uydurulmuş bir bahane. Özel, koltuğunu korumak için her yolu deniyor” ifadeleri kullanıldı.

ÖZEL'İN SÖZLERİ YANKI BULDU!

Özgür Özel, konuşmasının sonunda partililere seslenerek, “Bu kumpaslar, bu iddialar bizi yıldıramaz. CHP, her zaman halkın yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Birlikte daha güçlüyüz, kimse bu partiyi bölemez!” dedi. Özel’in bu sözleri, özellikle CHP tabanında büyük destek gördü. Sosyal medyada, “#CHPKayyumAtamazsın” etiketiyle yapılan paylaşımlar, partililerin kenetlendiğini gösterdi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Siyaset bilimciler, Özel’in açıklamalarını değerlendirirken, “Kayyum iddiaları, CHP’yi içten zayıflatma stratejisinin bir parçası olabilir. Ancak Özel’in hızlı ve kararlı tepkisi, partinin bu tür girişimlere karşı dirençli olduğunu gösteriyor” dedi.