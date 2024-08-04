Kaza sonrası korku dolu anlar. Alev topuna döndü

Kaynak: İHA
Kaza sonrası korku dolu anlar. Alev topuna döndü

Manisa'da kaza yapan otomobil adeta alev topuna döndü. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza sonrası korku dolu anlar. Alev topuna döndü

Manisa'nın Akhisar Gördes karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu otomobillerden biri alev topuna döndü. Kazada 2'si çocuk olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Gördes yolu üzerinde, Dağdere Mahallesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabilen otomobil alev topuna dönerken, itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemleri aldı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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