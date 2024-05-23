Kaza süsü verilen cinayette sanıklar hakim karşısına çıktı

F.P. maktulün kucağına, yan koltuğa da K.S.Y.’nin oturdu. Ben de kendi aracımla takip ettim. Aracın vitesi boşta kaldığı için bir süre gidip su kanalına devrildi" dedi.

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar B.E., K.S.Y., F.P. ve B.G. ile tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma veren tutuklu sanık B.E., annesi hakkında asılsız ve çirkin sözler sarf ettiğini öne sürdüğü maktulü, kardeşi K.S.Y, bacanağı F.P. ve arkadaşı B.G. ile evinden alıp, korkutup bırakmayı amaçladığını söyledi. Olay günü, K.S.Y, F.P. ve B.G. ile maktulün evinin bulunduğu yere bırakıp iş yerine döndüğünü ifade eden B.E, diğer 3 sanığın evin elektriğinin bağlı olduğu trafonun kablosunu kestiğini, tanınmamak için kar maskesi takarak eve gittikleri ve maktulü aldıklarını ifade etti.

Sanık K.S.Y. ise maktulün terör örgütü FETÖ ile ilişkili olduğunu ve annesi hakkında ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini iddia ederek, maktulu korkutmak amacıyla bu eyleme giriştiğini, ancak olayın bu noktaya gelmesinden pişman olduğunu belirtti. Sanıklar F.P. ve B.G. de maktulu kendilerinin öldürmediğini ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini öne sürerek, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Tutuksuz sanıklar M.T. ile kocası A.T. de herhangi bir dahilleri olmadığını iddia ederek beraatlarını talep etti.

Maktul Eyüp Aslantürk’ün eşi A. Aslantürk ise karşı tarafın aile dostu olduğunu ve aralarında husumet bulunmadığını ifade etti. Eşinin son zamanlarda karşı tarafın bir yakınıyla ilişkisi olduğunu belirten A. Arslantürk, "Eşimin kalp rahatsızlığı vardı. Daha önce kalp krizi geçirmişti. Son zamanlarda tavırları da değişmişti. Karşı tarafın bir yakınıyla görüşüyordu. Telefonunda uygunsuz resimler gördüm. Bunu daha sonra çocuklarıma da anlatım. Netleştirip ona göre yoluma bakacaktım. İlk kez burada anlatıyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Müşteki iki kardeş de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, adaletin yerini bulmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından yeniden söz verilen sanıklar ise maktulün kalp rahatsızlığı ve ilişkisine dair bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.