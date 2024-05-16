Kaza yapan araç alev topuna döndü

Kaynak: İHA
Kaza yapan araç alev topuna döndü
Büyükçekmece Kumburgaz E-5’te sabah saatlerinde takla atan bir araç, benzn istasyonu tabelasına çarptıktan sonra alev alev yandı.

Kumburgaz E-5 mevkii Silivri istikametinde meydana gelen olayda, araç sürücüsü henüz bilinmeyen bir sebeple seyir halinde olan başka bir araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptıktan sonra takla attı.

İçinde toplam 3 kişinin bulunduğu otomobilin içinden, yaralılar kendi imkanlarıyla çıkarken, istasyon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda araç kullanılamaz hale gelirken yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı.

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