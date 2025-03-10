Kaza yapan araç, benzin istasyonuna daldı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Kaza yapan araç, benzin istasyonuna daldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kavşakta çarpışan araçlardan biri benzin istasyonuna dalarak pompaya çarptı.

Kaza, saat 19.30'da Hacıosman Mahallesi'nde bulunan Dalbastı Sokak ve Hızı Reis Caddesi'nin kesişim noktası olan kavşakta gerçekleşti.

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Aktarılan bilgilere göre İstanbul'dan iftar için Körfez'e gelen G.D. kontrolündeki 32 AEC 245 plakalı SUV tarzı araç ile İ.T. kontrolündeki 41 ADZ 018 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası 32 AEC 245 plakalı araç benzin istasyonuna dalarak pompaya çarptı.

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Hafif şekilde yaralanan sürücü G.D. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.D. olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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